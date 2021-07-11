Batı Trakya’daki Türkler ayrımcılığa karşı yürüdü

Yunanistan'da 17 Haziran tarihinde İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezası verilmişti. Yunanistan’ın kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmış Yunanistan’da “Kamu düzenini bozmakla” suçlanan İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’ye verilen hapis cezasına ilişkin, “Söz konusu karar, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür.” ifadeleriyle tepki göstermişti.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bu gelişmelerin üzerine Yunanistan’daki Türkler bugün sokağa çıktı. Batı Trakya Türkleri, Yunanistan’ın hukuksuz ve ayrımcılık içeren politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerde, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos) İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto etti. İTB yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilen eylemde, İskeçe'de çarşı içerisindeki İTB binası önünde toplanan birlik üyeleri ile İskeçe ve Gümülcineli çok sayıda kişi, “Türk Azınlık için adalet”, “Haksızlıklara, ayrımlara hayır”, “Barış, demokrasi, eşitlik” sloganları atarak şehir meydanına kadar yürüdü. Eylemde Türkçe, Yunanca ve İngilizce “İskeçe Türk Birliği için adalet”, “İskeçe Türk Birliği tehdit değildir” ve “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın” yazılı pankartlar açıldı.

“YUNANİSTAN İNKARCI POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMELİ”

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaptığı açıklamada, İTB'nin eyleminin Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin milli kimliğini inkarına dayanan politikasından kaynaklanan mevcut duruma tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek “İTB'nin 38 yıllık hak arama mücadelesi ve 13 yıldır AİHM kararlarının uygulanmaması, bu yanlış ve insan haklarına her anlamda ters politikanın bir yansıması ve bir sonucudur. Bizler buna tepki gösteriyoruz. Vatandaşı olduğumuz ülkenin yöneticilerinden bu politikayı ve bu uygulamaları değiştirmelerini bekliyoruz. Uluslararası anlaşmaları görmezden gelen inkarcı politikalar yerine devletten diyalog ve anlayışa dayanan, demokrasi ve eşitlik temelinde politikalar geliştirme iradesi göstermesini bekliyoruz. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar devam edecektir.” diye konuştu.

“TÜRK KİMLİĞİMİZE SAYGI DUYUN”

Yunanistan, AİHM’nin verdiği karara rağmen İskeçe Türk Birliği’nin resmi statüsünü geri vermeyi reddetmişti. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yaptığı ise açıklamada “Batı Trakya Türklerine karşı artık gerçekleri görerek hakkı,hukuku ve adaleti ön planda tutun. Batı Trakya Türk Azınlığının haklarını gasptan vazgeçin, gasp edilen azınlık haklarımızı da derhal iade edin ve Türk kimliğimize saygı duyun.“ ifadelerini kullandı. Şehir meydanında, Yunan mahkemesinin İTB kararıyla ilgili yapılan konuşmaların ardından bir süre oturma eylemi gerçekleştirilen Türkler, olaysız dağıldı.

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