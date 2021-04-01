Bayrampaşa’da rögar kapağı hırsızlığı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kapüşonlu iki kişi gece saatlerinde yoldaki rögar kapağını yerinden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan şüpheli, arkadaşını çağırdı. Şüpheliler birlikte rögar kapağını yerinden söktü. Kapağı arabalarına koyan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)