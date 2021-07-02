Baza altında, çamaşır ve bulaşık makinesi içinde kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, geçen hafta perşembe gününden beri satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden 7’si, hayatını kaybederken, sahte içkiden zehirlenen 8’i entübe 15 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Sahte içkinin ardından Tekirdağ’da güvenlik güçleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan T.D.’nin bazı market ve lokantalara gümrük kaçağı içki satışı yaptığını belirledi.

T.D.’ye ait 2 evde eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri, yataklı baza altında battaniyeye sarılı ve çamaşır ile bulaşık makineleri içine gizlenen 128 şişe rakı, 113 şişe viski, 65 şişe votka olmak üzere toplam 306 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan T.D. ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA