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Bebeğini öldürüp çöpe attı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atan A.Ş. (39) tutuklandı.

Güncellenme: 10:44, 04/03/2021
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Bebeğini öldürüp çöpe attı

Serik’te bir sera firmasının çalışanları, pazartesi günü yerdeki kan lekelerinden şüphelenip yaptıkları kontrolde, çöpte bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.’nin dünyaya getirdiğini tespit etti.

Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti. A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası jandarma karakoluna götürülen A.Ş., ifadesinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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