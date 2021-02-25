Bedava patates ve limon dağıtıldı

Adana'da hem ürününü satamayan çiftçiye hem de dar gelirli vatandaşa destek olmayan iki hayırsever, Adana Büyükşehir belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'a başvurdu. Halka ücretsiz olarak patates ve limon satmak isteyen hayırseverlerin talebi üzerine, belediye ekipleri limon ve patateslerin halka ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iki vatandaşın kendisine ulaştığını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik patates, limon bağışlama isteklerini ilettiklerini söyledi. Başkan Karalar, “Hayırsever kardeşlerime ihtiyaç sahibi hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.