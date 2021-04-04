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Belediye başkanı coronaya yakalandığını duyurdu

Corona virüse yakalandığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşları kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

Güncellenme: 13:10, 04/04/2021
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Belediye başkanı coronaya yakalandığını duyurdu

Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran ve konuya ilişkin olarak kısa bir açıklama yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,“Değerli Çorlulular, Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Sizlerden bir süre ayrı kalacağım. Benimle temasta bulunan siz değerli hemşehrilerime sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak test yaptırmalarını rica ediyorum.

Sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olabilmek dileğiyle. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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