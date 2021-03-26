Belediye yıkıma kendi binasından başladı

İzmir depremi sonrasında testler yapılan Marmaris Belediyesi ana hizmet binasının deprem riski taşıdığı belirlenmiş ve bina geçtiğimiz aylarda boşaltılmıştı. Marmaris Belediyesi birimleri Marmaris Merkez ile İçmeler, ve Armutalan Mahallelerindeki binalarında hizmet vermeye başlamıştı. Binanın yıkımına bu gün (Cuma) başlandı.

SON KEZ İÇERİ GİRDİ

Yıkım öncesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay son kez binaya girerek incelemelerde bulundu. “Marmaris'e uzun yıllardır hizmet veren ana binamızda birçok mesai arkadaşımızın acısıyla tatlısıyla anısı oldu” diyen Oktay, “Ancak depreme dayanıksız olduğu için boşaltmak zorunda kaldık. Çünkü olası bir depremde ne çalışanlarımızın ne de vatandaşımızın hayatını riske atabilirdik. Çok kısa bir sürede organize olarak tüm birimlerimizin taşınmasını sağladık” diye konuştu.

YAPILMASI GEREKİYORDU

Yıkımın bir yandan hüzün verdiğini söyleyen Oktay, “Burası tüm Marmaris halkının hafızasında yer edindi. 3 belediye başkanına ev sahipliği yaptı. Sadece çalışanların değil birçok kişinin anısı vardır. Ancak dediğimiz gibi hüzün verse de can güvenliği için bu işlemi yapmamız gerekiyordu” ifadesini kullandı. Yaz sezonunda alanın boş kalacağını söyleyen Oktay, daha sonraki süreçle ilgili bilgi paylaşılacağını da sözlerine ekledi.