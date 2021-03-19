Belediye ‘yüksek riskli’ kentte yaşlıları toplu olarak dışarı çıkardı, sosyal mesafe unutuldu

Yalova’da AKP'li Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yaşlılara kahvaltı düzenledi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında belirli saatlerde dışarıya çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşların kahvaltı etkinliğinde AKP'li Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Ceylan, Çınarcık Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler birimi personeli ve Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri yer aldı.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Huzur evi sakinlerine verilen kahvaltıyı sosyal medyadan paylaşan Çınarcık Belediyesi, şu açıklamalarda bulundu:

* Pandemi dolayısıyla dışarıda çok fazla vakit geçiremeyen Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan koca çınarlara, moral olması amacıyla Covid-19 tedbirleri alınarak, bir araya gelindi.

* Özel olarak dezenfekte edilen bir mekanda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde; sağlık görevlileri, hasta bakıcılar ve yardımcı personel de hazır bulundu.

* Pandemi dolayısıyla uzun zamandır dışarıya çıkamadıklarını ve bu etkinlikle moral bulduklarını söyleyen bakımevi sakinleri, temiz havada doğayla iç içe olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'e teşekkür ettiler.

Paylaşılan fotoğraflarda sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.