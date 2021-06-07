Belediyeden 5 günlük su kesintisi uyarısı

Açıklama VASKİ Genel Müdürlüğünden geldi. Yazılı açıklamada, “Erciş ilçesi Yukarı Işıklı su kaynağında bulunan su motorlarında meydana gelen ani arıza nedeniyle ilçenin Beyazıt ve Latifiye mahallelerine 07.06.2021 Pazartesi günü saat 23:00 ile 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:00 tarihleri arasında su verilemeyecek.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirler alındı ve arızaların bitirilmesiyle sular verilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi. İHA