Belediyeden tap kapanmada evde kalanlara mobil konser

Tam kapanma sürecinde evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek isteyen Bolu Belediyesi, mobil konser düzenledi. “Yerel Sanatçılara destek, Bolu'ya moral” sloganıyla ilki Bahçelievler – Borazanlar Mahallesi'nde gerçekleşen konsere yerel şarkıcı Nazlıcan ile müzisyen arkadaşları katıldı.

Üstü açık otobüsün üzerinde verilen konser vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan konserde sanatçılara cam ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da eşlik etti.

HER AKŞAM FARKLI MAHALLE

Mobil konser hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, mobil konserlerin her akşam farklı bir mahallede devam edeceğini belirterek şunları söyledi;

“Bu konserin bir başka anlamı da yerel sanatçılarımıza destek olmak. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla birçok eğlence mekanı aylardır kapalı. Sanatçılarımız, müzisyenlerimiz aylardır işsiz. O nedenle bizler, bu etkinlikle vatandaşlarımıza moral verirken, yerel şarkıcılarımıza, müzisyenlerimize de destek olmuş oluyoruz. Bu akşam vatandaşlarımızın desteğini bizzat gördüm. İnşallah etkinliğimiz kısıtlama boyunca her akşam farklı bir devam edecek. Düzenlediğimiz konserlerle tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere.”

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