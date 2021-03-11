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Berkin Elvan mezarı başında anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu tam 269 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan, bugün ölümünün 7. yılında Feriköy’deki mezarı başında anıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:49, 11/03/2021
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Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda başına polisin attığı gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle yaralanan ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan için Şişli İlçesi’ndeki Feriköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Foto: DHA

Anma törenine Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve yakınları katıldı. Berkin Elvan’ın mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Anma töreninde Berkin Elvan için saygı duruşunda da bulunuldu.

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Yayınlanma Tarihi:18:36,