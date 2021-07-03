Beş ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Türkiye Meclisi’nin deşifresine yönelik çalışma 15 ay önce başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, 28 şüpheli tespit edildi.

İstanbul, Bingöl, Mardin, Mersin, Muş’ta tespit edilen şüphelilerin yakalanması için gece 02.00’de düğmeye basıldı.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri arasında 31 adrese düzenlenen baskında, 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ele geçirildi.

UZAKTAN KONTROLLÜ MAKET UÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden birinin evinde bulunan uzaktan kontrollü bir maket uçak ise dikkat çekti. Uçağın saldırı amaçlı elde edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA