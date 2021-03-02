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Beşiktaş Belediyesi ile işçiler anlaştı

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 09:14, 02/03/2021
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Beşiktaş Belediyesi ile işçiler anlaştı

Beşiktaş Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası, İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube ile sürdürülen ve 1849 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Beşiktaş halkına hizmet eden belediye emekçileri için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sorumluluktan kaçmadık. Emekçilerimizin Toplu İş Sözleşmesi hakkına saygı duyduk, taleplerine sahip çıktık” denildi.

Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube’nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine beş gün önce grev kararı alınmıştı.

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