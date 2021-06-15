Beşiktaş’ta 3 turiste bıçakla saldırmıştı: ‘Kabadayı değilim’

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı katıldı.

İstanbul Beşiktaş’ta 24 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda, kağıt toplayıcılığı yapan Hasan Hüseyin Yurtseven, 2’si kadın 3 Rus uyruklu turiste bıçakla saldırmıştı.

45 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yurtseven hakkında, Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M'ye yönelik, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

“İNGİLİZCE BİRŞEYLER SÖYLEDİLER AŞAĞILAR GİBİ HAREKETLER YAPTILAR”

İlk kez hakim karşısına çıkan Yurtseven, mahkemedeki savunmasında, “Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim. Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Kimseye sataşmam ama cezaevinde de dışarıda da hep bana sataşırlar. Mafya değilim, kabadayı değilim” dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yurtdışında olan Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M'nin dinlenmelerinden vazgeçilmesine karar veren mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, Hasan Hüseyin Yurtseven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.