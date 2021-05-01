Beyaz eşya yüklüydü! Alev alev yandı

Olay, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan Abdullah Kılıç idaresindeki yabancı plakalı TIR’da yangın çıktı.

TIR şoförü yangını fark etmesi sonucu aracı ana yoldan çıkararak sağ şeride çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ancak TIR yüklü olan beyaz eşyalarla birlikte alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında TIR’ın dorsesinde yüklü olan buzdolaplarının tamamı yandı ve TIR kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir’den bir fabrikadan yüklenen buzdolaplarının Kıbrıs'a götürüldüğü öğrenildi. Yangın esnasında Konya Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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