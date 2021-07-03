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Beyin ölümü gerçekleşen makine mühendisinin organları bağışlandı

Bilecik'te, yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen makine mühendisi Emre Şimşek'in (33) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Güncellenme: 17:39, 03/07/2021
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Beyin ölümü gerçekleşen makine mühendisinin organları bağışlandı

Olay, 26 Haziran’da, Osmaneli ilçesindeki yağ fabrikasında meydana geldi. Makine mühendisi Emre Şimşek, çalıştığı yağ fabrikasında buhar kazanının basınçla patlaması sonucu ağır yaralandı.

Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şimşek’in 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Acılı ailesi ise Şimşek’in organlarını bağışladı. Emre Şimşek’in cenazesinin memleketi Rize’de toprağa verileceği öğrenildi. DHA

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