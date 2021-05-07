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Beylikdüzü’nde otomobil takla attı, doktor sürücü yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde nöbetten çıkıp evine giderken, otomobilinin takla attığı doktor Meryem U., hafif şekilde yaralandı.

Güncellenme: 18:56, 07/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Beylikdüzü’nde otomobil takla attı, doktor sürücü yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nöbetin ardından hastaneden çıkan doktor Meryem U.’nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Aracının içinde sıkışan kadını görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı kadın doktoru sıkıştığı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Meryem U., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan doktorun durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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