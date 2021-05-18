Beyoğlu’nda 2 ayrı eğlence mekanına baskın

Ruhsatsız olduğu için mühürlenen eğlence mekânlarına yapılan baskın anları kameraya yansıdı. Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi’nde bulunan 2 eğlence mekânına bu gece 03.30 ve 04.50 sıralarında baskın yapıldı.

Baskında, eğlence mekânlarının corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişinin de sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları tespit edildi.

Corona virüsü tedbirlerini ihlal eden 38 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplam 129 bin 280 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen her iki iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. (DHA)