Beyoğlu’nda belediye çukuru tuzağına düştü

70'li yaşlardaki Öznur Uyar Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde elindeki poşetlerle asfalt çalışması yapılan sokakta yürürken ağzı açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalizasyon çukurunu fark etmeyerek içine düştü.

Yaşlı kadının imdat çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇUKURDA ÇAY İKRAMI

İtfaiyenin gelmesi bekleyen mahalle sakinleri çukura düşen yaşlı kadını sakinleştirerek kendisine çay verdi. İtfaiye ekipleri çukurda bulunan yaşlı kadını kısa sürede bulunduğu yerden çıkartırken sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Öznur Uyar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çığlık sesleriyle sokağa indiğini söyleyen mahalle sakini Kadriye Erdoğaner, ‘'Ben yukarıda oturuyordum, televizyon seyrediyordum. Bir baktım çığlık çığlık.. Dedim herhalde bir şeyler oldu. Bağırdık, “teyze neredesin”, “çukurdayım” dedi. İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Ambulans geldi onu aldılar. Biz de ona çukurdayken çay verdik'' diye konuştu.

Açık bırakılan kanalizasyon çukuru zabıta ekipleri tarafından şeritler çekilerek kapatıldı.



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