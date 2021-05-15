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Beyoğlu’nda iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncellenme: 17:46, 15/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Beyoğlu’nda iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Cinderesi Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden tartışma yaşanan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başladı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Evin önüne gelen bazı kişiler ise koşarak olay yerinden kaçtı. Parkta bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine hızla olay yerine gitti. Polisler de havaya ateş etti.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yerde çok sayıda mermi kovanı bulan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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