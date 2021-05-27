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Beyoğlu’nda şüpheli çanta alarmı

İstanbul Beyoğlu'nda, iki apartman arasına bırakılan çanta paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu tespit edildi.

Güncellenme: 23:36, 27/05/2021
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Olay, Sütlüce Mahallesi Saka Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Kongre Merkezi’nin yakınında bulunan sokak sakinleri, iki apartman arasındaki boşluğa bırakılmış çanta görerek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelerek çantayı inceleyen polis ekibi, durumu bomba imha uzmanına haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine zırhlı araç ve özel harekat polisi sevk edildi.

Çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:23:33,