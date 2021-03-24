Beyoğlu’nda yol kesip cinayet işleyen sanığın cezası belli oldu

İstanbul Beyoğlu'nda Karaköy alt geçidinde 4 Ekim 2020 tarihinde tutuklu sanık Doğan Uslu, 2'si kadın 2si erkek 4 kişinin yolunu keserek para istemişti. İstediği parayı alamayınca da yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'in kafasına vurarak ölümüne neden olmuştu.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Doğan Uslu, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Duruşmada taraf avukatları da getirildi.

Müştekilerden Barış Kaya'nın avukatı, sanığın müvekkiline karşı işlediği yağma suçunun unsurlarının oluştuğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Diğer müşteki Firdevs Sezer'in avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İKİ AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanığın Hüseyin Sezer'in başına kalas benzeri bir cisimle vurarak öldürmesi nedeniyle ‘Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan da 11,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

“ALKOLLÜYKEN SENDELEDİĞİ İÇİN KENDİSİNE GÜLMELERİNİ YEDİREMEMİŞ”

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkil olay günü Karaköy sahiline gelerek kendi başına alkol almış, daha sonra evine gitmek üzere Galata köprüsünün altından geçerken alkolün vermiş olduğu, etkisiyle sendelediğini gören maktulünde içerisinde bulunduğu 4 kişilik alkollü grup ona gülmüşlerdir. Müvekkilim karşı tarafın kendisine gülmesi ile ilgili davranışlarını kendine yedirememiş. Nedenini sormuştur, arada bir tartışma yaşanmış akabinde grubun müvekkilime saldırması üzerine koruma içgüdüsü ile hareket etmiştir. Müvekkilim sigortalı çalışan bir kişidir, herhangi bir kimsenin 5-10 TL parasına muhtaç değildir” dedi.

Esasa karşı savunması sorulan tutuklu sanık Doğan Uslu, şimdiye kadar kimseye saldırmadığını söyledi.

Son sözü sorulan sanık Uslu, “Ben işi olan, çalışan bir insanım. Herhangi bir kimseden şimdiye kadar bir para istemedim. Herhangi bir kimseye şimdiye kadar saldırmadım. Dolayısıyla atılı suçu işlemiş değilim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Doğan Uslu'nun, ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Sanığın mahkemedeki tutumunu göz önünde bulunduran heyet, ihi hal hükümlerini uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

Mahkeme, sanık Uslu'nun, Barış Kaya'ya yönelik ‘nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 4 Ekim 2020’de saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinde yürüyen Hüseyin Sezer ve 3 arkadaşının yolunu kesen Doğan Uslu, para istedi. Barış Kaya'nın verdiği 5 lirayı beğenmeyen Uslu ile aralarında tartışma çıktı. Şüpheli yerden aldığı kalasla gruptan Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kafatası kemiği kırılan Hüseyin Sezer hastanede hayatını kaybetti. İddianamede, Uslu hakkında, ‘silahla kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve ‘silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.