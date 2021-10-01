Bıçakla polisin üzerine yürüyen şüpheli bacağından vurularak yakalandı

İstanbul Pendik'te elinde bıçakla dolaşan bir kişi, kendisini uyaran polislerin üzerine yürüyünce bacağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 21.15 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik Devlet Hastanesi etrafında elinde bıçakla dolaşan Sadık Y., polis tarafından uyarıldı. Polislerin uyarısına rağmen elindeki bıçağı atmayan Sadık Y., polis aracının camına vurmaya başladı.

Daha sonra çevredeki bir iş yerinin merdiven altına sığınan şüpheli, polislerin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı yine bırakmadı. Bıçakla kendine zarar vermeye başlayan Sadık Y., polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alınarak Pendik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA