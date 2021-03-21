Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı

Olay, perşembe günü saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesindeki Kuvayi Milliye Parkında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte parkta yürüyüş yapan M.M.nin yanına yaklaştı. Bu kişi, M.M.den para isteyip, dövmeye başladı. Ardından bıçak çeken şüpheli, M.M.nin cebindeki 20 TLyi alıp, kaçtı.

M.M.nin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Ali Alcı olduğunu tespit etti. Bir süre sonra Ali Alcı parka geri dönünce polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ali Alcının, ifadesinde, Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken de montumun olmadığını fark ettim. Bu nedenle parka geri döndüm dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Alcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)