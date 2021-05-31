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Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Güncellenme: 15:11, 31/05/2021
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Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Olay Zeytinburnu’nda akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre, 15 Temmuz Meydanı’nda yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar arasında yaşanan kavgada B. M. ve Arnavutluk uyruklu Serxho Sharra (19) isimli kişiler bıçaklandı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Bıçakla yaralanan Serxho Sharra kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serxho Sharra’nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B. M.’nin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri yaşananlar sonrası olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.  (DHA)

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