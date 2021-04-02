Bilirkişi, ‘ÇED olumlu raporuna aykırı imar planı hazırlanmış’

Korgan Çiftlik ve Çamlı Mahallelerinden geçen Keş deresi üzerine yapılmak istenilen Balamir HES, karşı mücadele veren köylüler 6 kez izinsiz çalışma yapan şirketi engelledi. Hukuksal mücadele de başlatan köylüler imar değişikliğinin iptali için dava açtı. Geçen ay HES’in yapılacağı bölgede mahkeme kararıyla inceleme yapan Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor tamamlandı. Davanın avukatı İsmail Topçu, raporun bekledikleri gibi geldiğini söyledi.

İMAR PLANI ÇED OLUMLU RAPORUNA AYKIRI

Köylüler ile birlikte uzun zamandır verdikleri mücadele HES’i durdurmak için DSİ, Çevre Şehircilik Bakanlığına, Kaymakamlık ve Korgan Belediyesine dilekçeler yazdık ve açtıklarını söyleyen Avukat İsmail Topçu, “Bilirkişi raporunda, 2013 yılında ÇED olumlu kararı alınan HES projesine aykırı imar planları hazırlandığını tespit etti. Yani imar planlarının tamamen hatalı olduğu tespit etti.

Mahkeme bu raporu dikkate alarak karar verirse ki vermesi gerekiyor, HES iptal edilecek. Bölge halkıyla birlikte verdiğimiz mücadele sonucunda HES’e izin vermeyeceğiz” dedi. Köylüler de daha önce 6 kez engelledikleri projeyi tamamen iptal edinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.