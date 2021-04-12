Bina yangını mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kısıtlama saatinde meydana geldi. İddiaya göre tinercilerin mesken tuttuğu binadan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sebebiyle meraklı mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılırken, polis ekipleri vatandaşlara ikazda bulundu. Yangın 4 itfaiye aracının yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)