Bir aydır kayıp olan hayvanlar drone ile bulundu

Edinilen bilgiye göre ilçenin Çayköy köyünde yaşayan R.Ş. isimli çiftçinin bir aydır hayvanları kayıptı. Çaresizce 5 ineğini arayan ve bulamayan çiftçi, jandarmaya giderek yardım istedi.

Köyünde etrafı tel örgülerle çevrili tarlasından 13 Şubat’tan itibaren 5 adet büyükbaş hayvanının olmadığı, kendi imkanları ile aradığını fakat bulamadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma Asayiş ve Jasat timleri tarafından ormanlık bölgede geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılırken ayrıca havadan drone ile tüm bölge tarandı. Kayıp olan büyükbaş 5 inek ormanlık arazide bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. (İHA)

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