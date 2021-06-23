Bir günde 10 otomobili soyanlara ev hapsi verildi

Bağcılar’da aynı günde park halindeki 10 otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, görüntülerden şüphelilerin park halindeki otomobillerin yanına kendi araçlarıyla geldiklerini saptadı. Şüphelilerin başlarını öne eğip, kapılarını açmayı başardıkları araçlardan değerli eşyaları aldığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler Murat U.(25), Berkan S.(19), Ali K.(19) ile Recep K.’yi(23) yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerden Murat U.’nun 56, Berkan S.’nin 12, Ali K.’nin 15, Recep K.’nin de 26 kez poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.