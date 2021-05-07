Bir kadın cinayeti daha! Eşi tarafından katledildi

Olay, saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak’ta, 3 katlı bir apartmanın 3üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin’i defalarca bıçaklayıp, öldürdü.

UYANINCA ANNESİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Semra Çetin hayatını kaybederken, Ahmet Çetin ise kaçtı. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin’in ilk evliliğinden olan kızı S.G., odadan çıkınca annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. S.G.’nin çığlıklarına komşuları koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin’in öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin’in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada S.G. ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen E.G., gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, Ahmet Çetin’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA