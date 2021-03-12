Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak katledildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 23:39, 12/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak katledildi

Olay Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde tek yaşayan 26 yaşındaki Bensu Narlı, kapı zilinin çalması üzerine kapıyı açınca, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K’nın silahlı saldırısına uğradı. Narlı, kalbine isabet eden kurşun nedeniyle bir anda kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede Narlı'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.

Olayın ardından kaçan S.K. ise kısa sürede polisler tarafından yakalanarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Narlı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. S.K. ile Narlı’nın bir süre önce kıskançlık nedeni ile kavga ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İlginizi ÇekebilirKan donduran cinayeti olay yerinde anlattıKan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
Çorum Emniyet Kadın kadın cinayeti kavga Muğla Sağlık