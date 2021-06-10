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Bir kişi PKK’ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güncellenme: 18:06, 10/06/2021
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Bir kişi PKK’ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı öğrenilen H.T., S.S. ve A.Y’nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerde yapılan aramada evlerde PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., yurt dışı yasağı, H.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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