Bir polisimiz şehit edilmişti! Yeni gelişme: ‘Çakal’ suçunu itiraf etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Yahşi Mahallesi Giritli Sokak yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden, 29 yaşındaki polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralayan ve olayın ardından yakalanan 4 saldırgandan birinin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

‘ÇAKAL’ LAKAPLI KİŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayın ardından yapılan operasyonlarda iki kişi Aydın'da yakalanarak gözaltına alınırken Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları devam eden 4 kişi arasında bulunan 47 yaşındaki ‘Çakal’ lakaplı F.Ö.’nün suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Şüpheli F.Ö.’nün olaydan saatler önce Gümüşlük Mahallesi’ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

GÖZALTI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Bodrum ve üç ilde olayla ilgili yapılan operasyonlarda silahlı kaçakçılık organizasyonu ile irtibatlı olduğu iddia edilen ve gözaltına alınanların sayısı ise 16'a ya yükseldi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH GETİRİYORLARDI

Olayla ilgili operasyonlar devam ederken gözaltı sayısının artabileceği ve silah kaçakçılığı şüphelilerinin İstanbul’dan Bodrum’a suç örgütüne silah satmak için geldikleri değerlendiriliyor.

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