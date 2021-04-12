Bir traktör faciası daha

Kaza, ilçeye bağlı Kömürcü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Yılmaz idaresindeki 45 AFR 913 plakalı traktör, istinat duvarına çarptı.
Duvarın yıkılması üzerine traktör, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince Yılmaz sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cesedi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA