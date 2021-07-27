Birleşik Krallık Büyükelçisi’nden Davutoğlu’na ziyaret

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, &#8220;Sayın Büyükelçiyle iki ülke ilişkileri çerçevesinde verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum&#8221; dedi.. İlginizi ÇekebilirAhmet Davutoğlu isyan etti: Yeter artık! Yeter. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6560037}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/birlesik-krallik-buyukelcisinden-davutogluna-ziyaret-6560037');var aip2_pageCategory = "sozcu-Günün İçinden";aip2('newsArticle', {"identifier":6560037,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/birlesik-krallik-buyukelcisinden-davutogluna-ziyaret-6560037/","headline":"Birleu015fik Krallu0131k Bu00fcyu00fckelu00e7isi&#8217;nden Davutou011flu&#8217;na ziyaret","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["Ahmet Davuto\\u011flu","Ankara","Mu\\u011fla","Yeter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/27/iecrop/davut-sozcu_16_9_1627402786-880x495.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-07-27 19:19:54","dateModified":"2021-07-27 19:19:54","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":838}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/birlesik-krallik-buyukelcisinden-davutogluna-ziyaret-6560037/');