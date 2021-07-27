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Birleşik Krallık Büyükelçisi’nden Davutoğlu’na ziyaret

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:19, 27/07/2021
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Birleşik Krallık Büyükelçisi’nden Davutoğlu’na ziyaret

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Sayın Büyükelçiyle iki ülke ilişkileri çerçevesinde verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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