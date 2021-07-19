Birlikte yaşadığı kadını darp edince, komşusu tarafından öldürüldü

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Solmaz, birlikte yaşadığı kadını darp edince sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin ayrılması üzerine İhsan Solmaz, kadını darp etmeye devam etti.

Kadının bağırış seslerini duyan komşusu B.İ. ise Solmaz’ı silahla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Solmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, komşusu Solmaz'ı öldürdüğü iddia edilen B.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)