Bisikletli polisler, ‘kadına şiddete hayır’ yazan tişörtlerle korteje katıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, trafik, terör ve 6 yunus motosiklet timi, 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında kortej düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız’ın başında bulunduğu kortej ilçe merkezinin ana ve ara caddelerinde siren çalıp, ‘Evde kalın sağlıklı kalın’, ‘Lütfen virüs tedbirlerine uyun’ anonsları yapıldı.

‘Martı’ adlı bisikletli polis timleri ‘Kadına şiddete hayır’ ve ‘KADES önemli’ yazılı tişört ile şapka takarak korteje eşlik etti.

Vatandaşlar, pencere ve balkonlarından alkış tutarak cep telefonuyla video çekip sosyal medya hesaplarından, “İyi ki varsınız, gururumuzsunuz” yorumu ile paylaştı. İki saat süren kortej İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde son buldu. DHA