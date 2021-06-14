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Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kararı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Bitlis Valiliği tarafından, 35 köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 19:21, 14/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kararı

Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle merkez ilçeye bağlı 35 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

*Bitlis Merkez'de 12 Haziran 2021 Günü bazı köy ve Mezralarda ilan edilen “Sokağa Çıkma Yasağı” kaldırıldı. Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan;

*Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde,

*Bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 07.30'da başlatılan Sokağa Çıkma Yasağı, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren kaldırılmıştır.

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