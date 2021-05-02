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Bodrum Vergi Dairesi’nde yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Vergi Dairesi’nde gece yarısı yangın çıktı. Yangına önce vatandaşlar ardından itfaiye müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 09:56, 02/05/2021
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Bodrum Vergi Dairesi’nde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi, Kıbrıs Şehit Caddesi'ndeki Bodrum Vergi Dairesi'nde saat 23.00 sıralarında aniden dumanlar yükselmeye başladı. Vergi Dairesi'nin alt katından gelen dumanlar nedeniyle vatandaşlar polis ve itfaiyeden yardım istedi. Bazı vatandaşlar yangına bahçe hortumları ile müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın bir saat sonra kontrol altına alınabildi, ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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