Bodrum’a sezonun ilk Rus turist kafilesini getiren uçak su takı ile karşılandı

Rusya’nın başkenti Moskova’dan 233 yolcuyla havalanan bir havayolu şirketine ait uçak, Milas-Bodrum Havalimanı’na indi. Sezonun ilk Rus kafilesini taşıyan uçak, havalimanında ‘su takı’ gösterisiyle karşılandı, uçaktan inen yolculara ise karanfil dağıtıldı.

“HER GÜN MOSKOVA VE KIEV’DEN BODRUM’A UÇACAK”

TÜRSAB Başkanı Yüksel Aslan, “Milas Bodrum Havalimanı’na 2021 yaz sezonunun ilk charter yolcu uçağı bugün saat 13.50’de Moskova’dan indi. 233 yolcu getiren uçaktan inen turistler, seyahat acenteleri tarafından karşılanarak Bodrum’daki otellerine götürüldüler. 18 Nisan itibarıyla aynı havayolu şirketi, her gün Moskova ve Kiev’den Bodrum’a uçacak” dedi. DHA