Bodrum’da çıplak fotoğraf çekme davası

Jandarma, S.İ. ve B.İ.'nin telefonlarını incelemeye aldı. Çocuklara ait çok sayıda video kaydı ele geçirildi. 19 Mart 2021 günü düzenlenen iddianame ile hem S.İ. hem de B.İ hakkında 8.5'ar yıl hapis cezası istemiyle Bodrum Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal' iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

Mahkemeye katılan sanıklar suçlamaları reddetti. Davacı vekili Avukat Burak Durmaz ise “Suçları sabittir, özel hayatın gizliliğini ihlal etmişlerdir” diyerek her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, tespiti yapan jandarma ile site yönetiminden ek bilgi istenmesine karar vererek, duruşmayı ekim ayına erteledi.