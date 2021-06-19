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Bodrum’da çıplak fotoğraf çekme davası

Muğla Bodrum’da 27 Temmuz 2019’da iddiaya göre, lüks sitenin bahçesinde üstü açık şekilde oynayan çocukların, üst komşuları S.İ. tarafından cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek paylaşıldı. Video kaydı da yapılması üzerine ebeveynler Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Güncellenme: 11:06, 19/06/2021
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Bodrum’da çıplak fotoğraf çekme davası

Jandarma, S.İ. ve B.İ.'nin telefonlarını incelemeye aldı. Çocuklara ait çok sayıda video kaydı ele geçirildi. 19 Mart 2021 günü düzenlenen iddianame ile hem S.İ. hem de B.İ hakkında 8.5'ar yıl hapis cezası istemiyle Bodrum Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal' iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

Mahkemeye katılan sanıklar suçlamaları reddetti. Davacı vekili Avukat Burak Durmaz ise “Suçları sabittir, özel hayatın gizliliğini ihlal etmişlerdir” diyerek her iki sanığın da  cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, tespiti yapan jandarma ile site yönetiminden ek bilgi istenmesine karar vererek, duruşmayı ekim ayına erteledi.