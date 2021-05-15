Bodrum’da iş yerine silahlı baskın: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'ndeki Gazderesi Caddesi'ndeki bir demir doğrama atölyesine bugün saat 16.00 sıralarında iki otomobil ile gelen altı kişinin dükkandaki kişilerle önce sözlü tartıştığı ardından tekme tokat kavga ettiği belirtildi.

Kavganın büyümesi üzerine otomobilden pompalı tüfek alarak ateş açılan iş yerinin camlarının kırıldığı, kavga anında ise H.S. ile V. T.‘nin başından ve kollarından yaralanarak ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları belirtildi.

Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kavga sonrasında iki otomobil ile kaçan kişilerin yakalanması için polis operasyon başlattı.

Kavgaya aynı dükkana ortak olan iki kişinin alacak verecek meselesi ile tartıştığı, kavgaya iş yerindeki işçiler ile akrabalarının da karışması sonucu olayın büyüdüğü belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.