Bodrum’da kundaklama sonucu 10 hektarlık alan yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün gece yarısı birkaç noktadan aynı anda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızlı büyüdü. Makilik alanda çıkan zaman zaman tarım arazilerine de sıçrayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler müdahale etti.

VATANDAŞLARDA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin Dereköy'deki evlere yaklaşması üzerine otuza yakın vatandaşta kazma, kürek ve yangın söndürmede kullanılan patpat denilen aletlerle yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucunda saha karşı güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili konuşan evli ve üç çocuk babası Mesut Yavaş (41) “Gece yarısı iki üç noktadan çıkan alevler birden büyüdü, arazi bozuk olduğu için müdahale güçlükle yapılabildi. Yangında kesin kasıt var, bölgede rüzgarda çok olunca zor anlar yaşadık” diye konuştu. Bazı vatandaşlar ise yangını çıkartan bir kişiyi bölgeden koşarak kaçtığını iddia etti.

Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlatarak 4 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.