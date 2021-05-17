Bodrum’da normalleşme hızlı başladı, sahillere akın ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabahtan itibaren başlayan normalleşme süreci vatandaşların sahillere ve çarşı merkezine akın etmesine neden oldu.

SAHİLLER TIKLIM TIKLIM DOLDU

Sabah erken saatlerden itibaren şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Bitez sahillerini dolduran vatandaşlar bol bol güneşlendi, denize girdi. Bazıları kano keyfi yaptı. Sahillerde vatandaşların maske ve mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşları polis ve bekçiler uyardı.

“KAPANMA SÜRECI UZATILMALIYDI”

Evli ve 1 çocuk annesi 30 yaşındaki Dilara Poyraz “Bunun böyle olacağı belliydi, normalleşme başlar başlamaz herkes sahile ve sokaklara akın etti. Kurallar anında unutuldu.17 gündür evde kapalıydık tabiî ki sıkıldık bunaldık, oğlumla sahile geldik ama gelirken korktuk, çünkü cadde ve sokaklar üst üste insanlarla dolu, sahilde öyle sanırım uzun süre burada kalamayız, biraz dolaşıp döneceğiz. Böyle giderse normalleşme süreci işe yaramaz. Kapalı kalma süreci bir süre daha uzatılmalıydı” dedi.

AİLESİNİN ÖNÜNDE BOĞULUYORDU

Bodrum'da yaşayan evli 4 çocuk 10 torun sahibi işçi emeklisi Zeki Efe ise bugün öğle saatlerinde ailesi ile birlikte geldiği Paşatarlası Plajı'nda denize girdi. Girdikten kısa bir süre sonra Efe'nin suya batıp çıktığını gören yakınları bağırıp yardım isteyince denize atlayan vatandaşlar Efe'yi son anda boğulmaktan kurtardı.