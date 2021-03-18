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Boğaziçi Üniversitesi’nde açık hava dersi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. Öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay öğrencilere 'Söz 101' adlı açık hava dersi verdi. Tanbay, "Geleceğine güvenle bakacağına inanan öğrencilerimizin eğitim kalitesinden ödün vermeyeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:59, 18/03/2021
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Boğaziçi Üniversitesi’nde açık hava dersi

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protesto nöbetinin 54’üncüsünü, ikinci dönemin ilk gününde yağmur altında gerçekleştirdi.

Güney Kampüs’te rektörlük binasına sırtını dönen öğretim üyeleri, hafif çiseleyen yağmur altında şemsiyeleriyle bekledi.

Nöbetin ardından Prof. Dr. Betül Tanbay açık havada öğrencilerin katılımıyla ‘Söz 101’ dersi vererek dönem açılışı yaptı. Tanbay, “Büyük fedakarlık ve emekle üniversitemizi kazanıp, okumaya, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye gelmiş, Boğaziçi diploması ile geleceğine güvenle bakacağına inanan öğrencilerimizin eğitim kalitesinden ödün vermeyeceğiz” dedi.

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