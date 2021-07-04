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Bölge başkanı feci şekilde can verdi

Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Kürşat Özeken, denizde boğularak yaşamını kaybetti.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 18:26, 04/07/2021
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Bölge başkanı feci şekilde can verdi

Turizm Acenteleri ile ilgili bir toplantı için Erzurum’dan, Antalya’nın Kemer ilçesine giden TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Özeken, sabah 5 gibi denize girdi.

Denizde yüzmeye başlayan Özeken, arkadaşlarının seslenmelerine karşı cevap vermedi. Arkadaşları durumu hemen cankurtaranlara bildirdi.

Can kurtaranlar Özeken’i baygın halde denizden çıkardı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özeken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum Palandöken Dağı başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde turizmin gelişmesi için yürüttüğü çalışmalarla tanınan Kürşat Özeken’in cenazesinin Erzurum’a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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