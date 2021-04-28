Bolu’da ayı heykeli yerine yapılan geyik heykelleri meydana konuldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şubat ayında kente 10 metre boyunda boz ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Ayının Bolu’nun simgesi olduğunu söyleyen Başkan Özcan’ın ayı heykeli fikri, kentte yaşayanların bazılarından tepki gördü. Ayı heykelinin kendilerine hakaret olduğunu söyleyenler Başkan Özcan’a tepki gösterdi.

Kamuoyu tepkisinin ardından Başkan Özcan, ayı heykelinden vazgeçerek kızıl geyik heykeli yapılmasına karar verdi. Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı’na kızıl geyik heykelleri yerleştirildi. Halk, kızıl geyikleri beğendiklerini ifade etti. Demokrasi Meydanı’nda oturarak gününü geçirenlerden bazıları ayı yerine geyik heykeli yapılmasını olumlu karşılarken, bazıları da ayı heykelinin de yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyledi.

Siyami Karaduman, “Çok güzel olmuş. Çevre düzenlemesi de çok güzel oldu. Bolumuz ormanlık bölge. Sahamız geniş olsa yavrularıyla birlikte ayı da olabilir” dedi.

Veli Şişli, “Çok güzel oldu. Benim de çok sevdiğim bir hayvan. Ayı da olabilirdi. O da hayvan. Geyiklerin görüntüsü daha güzel” diye konuştu.

BOLU’NUN AYISI DERLERDİ

Akif Seven, “Ayı iyi olmazdı. Bolu’nun ayısı derlerdi. O vahşi hayvan. Bolu ayısı dediklerinde adamın zoruna gider. Bu sıfat insana da söylenir” dedi. Cengiz Aydın ise, “Benim gençliğimde Ankara’da hayvanat bahçesinde Bolu ayısını gördükleri zaman bizle dalga geçerlerdi. Ayı yapılmaması iyi oldu. Bu iyi oldu” diye konuştu. (DHA)