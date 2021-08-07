Haberler - Günün İçinden

Bolu’da bir evde başlayan yangın, 3 ev ve 3 ahıra sıçradı

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde 4 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kül oldu. Yangın kontrol altına alınırken, 1 evdeki söndürme çalışmaları sürüyor.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bolu’da bir evde başlayan yangın, 3 ev ve 3 ahıra sıçradı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki 3 ev ile 3 ahıra daha sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 ev ve 3 ahırdaki yangını söndürdü. Yangında evler ve ahırlar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri 4’üncü evdeki yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yangının diğer evlere sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor. DHA

Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü İlginizi Çekebilir Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü