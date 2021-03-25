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Borç-alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Ankara'da borç- alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada vücuduna altı mermi isabet eden Akın Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 09:15, 25/03/2021
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Borç-alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Olay, öğleden sonra Yenimahalle ilçesini bağlı Pamuklar Mahallesi, Seval Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kimliği belirsiz bir kişi, belindeki tabancayı çıkartıp, Akın Ç.’ye ateş açtı.

Akın Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna altı mermi eden Akın Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akın Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

Ankara Polis Sağlık