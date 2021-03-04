Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Çorum’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güncellenme: 23:45, 04/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Off-Road pisti yakınlarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme adının Ali Kayış (60) olduğu öğrenilen şahısın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kayış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirŞanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulunduŞanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulunduİlginizi ÇekebilirKadıköy'de dehşet! Yanan araçtan 2 ceset çıktıKadıköy'de dehşet! Yanan araçtan 2 ceset çıktı
Çocuk Çorum Hitit Üniversitesi Kadıköy Polis Sağlık Şanlıurfa