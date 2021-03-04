Boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Off-Road pisti yakınlarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme adının Ali Kayış (60) olduğu öğrenilen şahısın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kayış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA

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